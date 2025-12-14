Татарстан вошел в число регионов с самыми высокими темпами роста зарплат

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан оказалась среди регионов – лидеров по годовому росту заработных плат в России. Об этом со ссылкой на доклад Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» сообщают «Известия».

В документе отмечается, что в 2025 году доходы населения продолжили расти значительными темпами, однако динамика замедлилась по сравнению с прошлым годом. В реальном выражении в третьем квартале текущего года доходы россиян увеличились на 6,3% в годовом сопоставлении. Для сравнения, во втором квартале рост составлял 9,9%, а в первом – 8,3%.

Аналитики ЦБ связывают замедление с ситуацией на рынке труда и динамикой заработных плат, которые являются ключевой составляющей доходов населения. В третьем квартале 2025 года темпы роста зарплат снизились до 14,3% после 18,5% кварталом ранее. В реальном выражении за девять месяцев зарплаты выросли на 4,5%, тогда как годом ранее прирост составлял 9%.

Помимо Татарстана, высокие темпы роста заработных плат зафиксированы в Московской, Воронежской, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Забайкальском, Камчатском и Алтайском краях и Республике Крым.