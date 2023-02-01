news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
1 февраля 2023  15:30

Средняя цена нефти Urals в январе снизилась в 1,7 раза

news_top_970_100

Средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года составила 49,48 доллара за баррель, снизившись в годовом выражении в 1,7 раза (с 85,64 доллара за баррель в январе 2022-го). Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

В декабре стоимость Urals также падала — в 1,44 раза год к году, до 50,47 доллара за баррель. При этом в целом за прошлый год средняя цена нефти марки Urals выросла на 10,3%, достигнув 76,09 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть сорта Brent в завершившемся январе равнялась 84 доллара за баррель. Соответственно, Urals продавалась с дисконтом примерно в 41%.

Таким образом, январский спред оказался больше декабрьского (в декабре Brent торговалась по 81,2 доллара за баррель, Urals — за 50,47 доллара, дисконт равнялся приблизительно 38%), но всё же меньше наблюдавшегося в период с 15 декабря 2022 по 14 января 2023 года. Тогда Brent и Urals стоили 82 и 46,82 доллара за баррель соответственно, а дисконт достигал уже 43%.

Из-за падения цены Urals экспортная пошлина на нефть в России должна понизиться на 3,9 доллара и составить 12,8 доллара за тонну, отмечал ранее Минфин.

Европейский Союз и страны «Большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер, который предусматривает запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Сегодня эти меры вступили в силу. При этом глава государства вправе исключать некоторые поставки из-под действия запрета.
#цены на нефть
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное