Средняя цена нефти Urals в январе снизилась в 1,7 раза

Средняя цена нефти марки Urals в январе 2023 года составила 49,48 доллара за баррель, снизившись в годовом выражении в 1,7 раза (с 85,64 доллара за баррель в январе 2022-го). Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

В декабре стоимость Urals также падала — в 1,44 раза год к году, до 50,47 доллара за баррель. При этом в целом за прошлый год средняя цена нефти марки Urals выросла на 10,3%, достигнув 76,09 доллара за баррель.

Средняя цена на нефть сорта Brent в завершившемся январе равнялась 84 доллара за баррель. Соответственно, Urals продавалась с дисконтом примерно в 41%.

Таким образом, январский спред оказался больше декабрьского (в декабре Brent торговалась по 81,2 доллара за баррель, Urals — за 50,47 доллара, дисконт равнялся приблизительно 38%), но всё же меньше наблюдавшегося в период с 15 декабря 2022 по 14 января 2023 года. Тогда Brent и Urals стоили 82 и 46,82 доллара за баррель соответственно, а дисконт достигал уже 43%.

Из-за падения цены Urals экспортная пошлина на нефть в России должна понизиться на 3,9 доллара и составить 12,8 доллара за тонну, отмечал ранее Минфин.