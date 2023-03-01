Средняя цена нефти Urals для налогов оказалась ниже 50 долларов второй месяц подряд

Средняя цена нефти марки Urals в феврале 2023 года, используемая при расчете налогов, составила 49,56 доллара за баррель, снизившись в годовом выражении в 1,9 раза (с 92,15 доллара за баррель в феврале 2022-го). Об этом сообщает Министерство финансов РФ.

В январе 2023 года баррель Urals оценивался в 49,48 доллара. Таким образом, уже второй месяц подряд стоимость российского эталонного сорта нефти, согласно информации профильного ведомства, не превышает 50 долларов за баррель.

При этом публикуемые Министерством финансов ежемесячные котировки Urals основаны на сведениях международного ценового агентства Argus Media и отражают расчетные котировки Urals в европейских портах Роттердам и Аугуста.

Но сейчас российская нефть почти не поставляется морем в Европу, и Argus исходит из данных об экспортных ценах на спотовые партии Urals в российских портах, приплюсовывая к ним стоимость фрахта и страхования. При этом агентство опрашивает трейдеров и других участников рынка.

Физический рынок российской экспортной нефти стал гораздо менее прозрачным после начала широкомасштабных боевых действий на Украине. Соответственно, теперь котировки Argus перестали быть репрезентативными, так как РФ перенаправила нефть из Европы в Турцию, Китай, Индию и ряд других нейтральных или дружественных стран, отмечает РБК.

Вместе с тем от котировок Urals, определяемых Argus, по-прежнему зависят налоги, уплачиваемые российскими нефтяными компаниями. Поэтому недавно Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти при налогообложении.

Поправки к Налоговому кодексу законодательно закрепляют формулу, согласно которой с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости эталонного сорта Brent минус 25 долларов за баррель. До середины лета будет действовать переходный период.