Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти при налогообложении

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть при налогообложении нефтяных компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла была принята Государственной Думой 16 февраля и одобрена Советом Федерации 22 февраля. Изменения затрагивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

Теперь законодательно закрепляется формула, согласно которой с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости эталонного сорта Brent минус 25 долларов за баррель. До середины лета будет действовать переходный период.

Ранее действовавший порядок предусматривал расчет налогов на основе цены Urals в европейских портах. Однако из-за санкций стран Запада, введенных после начала специальной военной операции на Украине, поставки российской нефти оказались переориентированы на другие рынки.

Кроме того, после введения Европейским Союзом частичного эмбарго на нефть из РФ и потолка цен на нее странами «Большой семерки» дисконт между котировками, которые используются для налогов, и стоимостью Brent резко вырос, что привело к уменьшению нефтегазовых доходов бюджета.