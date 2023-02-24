news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 24 февраля 2023 02:04

Путин подписал закон о новом порядке расчета цены нефти при налогообложении

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс России, предусматривающие изменение порядка определения цены на нефть при налогообложении нефтяных компаний. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новелла была принята Государственной Думой 16 февраля и одобрена Советом Федерации 22 февраля. Изменения затрагивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход в отношении углеводородного сырья и акциз на нефтяное сырье.

Теперь законодательно закрепляется формула, согласно которой с июля 2023 года котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости эталонного сорта Brent минус 25 долларов за баррель. До середины лета будет действовать переходный период.

Ранее действовавший порядок предусматривал расчет налогов на основе цены Urals в европейских портах. Однако из-за санкций стран Запада, введенных после начала специальной военной операции на Украине, поставки российской нефти оказались переориентированы на другие рынки.

Кроме того, после введения Европейским Союзом частичного эмбарго на нефть из РФ и потолка цен на нее странами «Большой семерки» дисконт между котировками, которые используются для налогов, и стоимостью Brent резко вырос, что привело к уменьшению нефтегазовых доходов бюджета.

#Владимир Путин #цены на нефть
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное