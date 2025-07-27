Средний размер пенсии у женщин впервые за десять лет оказался выше, чем у мужчин

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Впервые с 2015 года средний размер назначенных пенсий женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда РФ, превысил размер пенсий мужчин. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

На 1 января 2025 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров равнялся 23 175 рублям. Для женщин он составлял 23 249 рублей, а для мужчин – 23 028 рублей.

В прошлом, 2024 году средний размер пенсий женщин равнялся 20 745 рублей, а мужчин – 20 854 рубля.

Соответствующая статистика имеется начиная с 2015 года. На 1 января 2015-го у женщин средний размер назначенных пенсий составлял 10 663 рубля, а у мужчин – 11 346 рублей. С тех пор этот показатель у мужчин был выше, чем у женщин.

Росстат также рассказал о разнице в размерах выплат сельским и городским пенсионерам. На 1 января 2025 года, средний размер пенсий в сельской местности равнялся 20 722 рублям, а в городах – 24 005.