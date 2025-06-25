Перерасчет пенсий: в каких случаях он возможен
Перерасчет пенсии может быть произведен автоматически или по желанию человека. О том, в каких случаях такое возможно, как подать заявление на перерасчет в Татарстане, и какие документы для этого потребуются – в материале «Татар-информа».
В каких случаях проводится автоматический перерасчёт пенсии
- Ежегодно — для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность;
- После достижения 80 лет — начисляется надбавка;
- При изменении группы инвалидности.
Когда требуется подать заявление на перерасчёт
-Если появились новые документы, которых не было при первоначальном назначении пенсии или при предыдущем перерасчёте;
- Если изменилось число находящихся в иждивении, которые являются нетрудоспособными. При этом увеличение фиксированной части пенсии возможно максимум на трёх таких лиц;
- При изменении статуса получателя пенсии по потере кормильца. Например, ребёнок, ранее получавший выплату из-за утраты одного родителя, а затем оставшийся без второго, имеет право на более высокую фиксированную выплату;
- При возникновении права на сельскую надбавку к пенсии;
- Если пенсионер переехал на Крайний Север или в приравнённые к нему регионы, либо отработал там нужный для надбавки стаж.
Как подать заявление на перерасчёт
- Через Госуслуги;
- Лично в Соцфонде;
- Через Многофункциональный центр (МФЦ).
Какие документы необходимы
- Паспорт гражданина России;
- Подтверждающие изменения документы, например, трудовая книжка или справка из архива для подтверждения стажа.
Сроки рассмотрения
- Обычно заявление обрабатывается в течение 5 рабочих дней.
- Если потребуется проведение межведомственных запросов или появится необходимость предоставить дополнительные документы, рассмотрение может быть приостановлено до 3 месяцев.