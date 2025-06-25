Перерасчет пенсий: в каких случаях он возможен

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Перерасчет пенсии может быть произведен автоматически или по желанию человека. О том, в каких случаях такое возможно, как подать заявление на перерасчет в Татарстане, и какие документы для этого потребуются – в материале «Татар-информа».

В каких случаях проводится автоматический перерасчёт пенсии

- Ежегодно — для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность;

- После достижения 80 лет — начисляется надбавка;

- При изменении группы инвалидности.

Когда требуется подать заявление на перерасчёт

-Если появились новые документы, которых не было при первоначальном назначении пенсии или при предыдущем перерасчёте;

- Если изменилось число находящихся в иждивении, которые являются нетрудоспособными. При этом увеличение фиксированной части пенсии возможно максимум на трёх таких лиц;

- При изменении статуса получателя пенсии по потере кормильца. Например, ребёнок, ранее получавший выплату из-за утраты одного родителя, а затем оставшийся без второго, имеет право на более высокую фиксированную выплату;

- При возникновении права на сельскую надбавку к пенсии;

- Если пенсионер переехал на Крайний Север или в приравнённые к нему регионы, либо отработал там нужный для надбавки стаж.

Как подать заявление на перерасчёт

- Через Госуслуги;

- Лично в Соцфонде;

- Через Многофункциональный центр (МФЦ).

Какие документы необходимы

- Паспорт гражданина России;

- Подтверждающие изменения документы, например, трудовая книжка или справка из архива для подтверждения стажа.

Сроки рассмотрения

- Обычно заявление обрабатывается в течение 5 рабочих дней.

- Если потребуется проведение межведомственных запросов или появится необходимость предоставить дополнительные документы, рассмотрение может быть приостановлено до 3 месяцев.