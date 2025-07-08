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Общество 8 июля 2025 09:59

Индексация пенсий работающим пенсионерам: какую прибавку получат жители Татарстана

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Индексация пенсий работающим пенсионерам: какую прибавку получат жители Татарстана
Фото: © «Татар-информ»

С 1 августа работающим пенсионерам автоматически увеличат страховые выплаты. На какую прибавку могут рассчитывать татарстанцы – в материале «Татар-информа».

Повышение пенсий связано с тем, что будут учтены дополнительные пенсионные баллы (ИПК), ранее не включенные в расчет. Эти баллы начисляются исходя из страховых взносов, которые работодатель перечислил за работника в течение 2024 года.

Пенсионер, продолжающий трудовую деятельность, может получить надбавку, не превышающую три пенсионных коэффициента. В то же время те, кто еще не вышел на пенсию, могут заработать до 10 ИПК за год.

Размер одного ИПК зависит от параметров, по которым изначально определялась страховая пенсия. В 2024 году его стоимость равнялась 133,05 рубля, соответственно, максимальная надбавка может достичь 399,15 рубля.

Процедура перерасчета происходит автоматически — подавать заявление татарстанцам не нужно.

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