В России с 1 декабря возобновят программу льготного автокредитования

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Программа льготного автокредитования в России возобновит работу 1 декабря. Она позволит приобрести новый автомобиль российского производства с государственной поддержкой. Размер скидки составит от 10% до 40% в зависимости от категории покупателя и выбранной машины. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Государственная поддержка будет учитываться при внесении первоначального взноса либо пойдет на уменьшение основного долга. Таким образом, покупателю потребуется взять меньшую сумму кредита. Процентную ставку и срок погашения закрепят в кредитном договоре, уточнил депутат.

Скидку в размере 20% смогут получить работники государственных медицинских организаций, сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений, участники специальной военной операции и члены их семей, а также люди с инвалидностью.

Для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в большинстве регионов предусмотрена скидка 10%. Семьи с одним несовершеннолетним ребенком, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе и приобретающие автомобиль на его территории, смогут рассчитывать на скидку 25%.

Приобрести подходящий электромобиль или последовательный гибрид российского производства со скидкой смогут все желающие независимо от профессии и семейного положения. Размер поддержки составит до 35% стоимости машины, но не более 925 тыс. рублей.

Для ветеранов боевых действий, получивших увечья во время СВО, предусмотрена скидка 40% на автомобиль с ручным управлением.

По условиям Минпромторга, стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания до применения государственной скидки не должна превышать 2 млн рублей. Полная масса машины должна составлять не более 3,5 тонны, а уровень локализации производства – не менее 2,5 тыс. баллов.

Автомобиль должен быть новым и выпущенным в 2026 году либо в 2025 году при условии, что паспорт транспортного средства оформлен не ранее 1 декабря 2025 года. Подходящую модель и комплектацию покупателям рекомендуют заранее уточнить у дилера или в банке.

Для получения кредита необходимо обратиться в банк, участвующий в программе, или к дилеру, который сотрудничает с таким банком.

Покупателю потребуется предъявить паспорт, документ, подтверждающий право на льготу, и водительское удостоверение, если оно необходимо для соответствующей категории. Люди с инвалидностью могут оформить кредит без водительских прав.

Подтвердить право на скидку можно свидетельствами о рождении детей, справкой с места работы, документами об инвалидности или материалами, подтверждающими участие в СВО и родство с военнослужащим.

После проверки документов банк рассчитает размер государственной поддержки, сумму кредита и ежемесячный платеж. Например, при стоимости автомобиля 1,8 млн рублей скидка в 20% составит 360 тыс. рублей, а скидка в 10% позволит сэкономить 180 тыс. рублей.

Автомобиль сразу оформят в собственность покупателя, но до полного погашения кредита он останется в залоге у банка. Заемщик сможет выплатить кредит досрочно, пояснил Говырин.