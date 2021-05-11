Среди пострадавших детей в школе Казани оказался бавлинец, его состояние — тяжелое

Жертвой стрельбы в казанской гимназии №175 оказался 14-летний подросток — уроженец города Бавлы. Сейчас 14-летний Тимур З. находится в ДРКБ в тяжелом состоянии.

Отец мальчика Марат З. рассказал, что два его сына с матерью два года назад переехали в Казань из Бавлов.

В момент беседы (около 16 часов вечера) с изданием «Бавлы-информ» Марат находился в дороге — он ехал в Казань к сыну, который, по словам отца, находился в тяжелом состоянии — школьник получил ранение легкого.

На 20.30 стало известно, что Тимуру провели экстренную операцию, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Только из операционной, спит», — поделился отец мальчика, которому еще пока не удалось повидаться с сыном.

Родной брат Тимура находился в соседнем классе. 12-летний Амир, к счастью, не пострадал, он рассказал, как все случилось.

«У нас был урок математики, и я как раз стоял у доски. В этот момент к нам зашла наша классная руководительница и сказала закрыть дверь, так как в школе кого-то убили. Мы сели под парты. Вскоре по школьному радио сказали закрыть кабинеты и лечь на пол. Тут мы услышали выстрелы», — поделился Амир.

По его словам, все происходило очень быстро. После выстрелов к ним в кабинет постучались, но учительница не стала открывать дверь. Только после того, как за дверью сообщили, что это полиция, преподаватель открыла кабинет — на пороге стояли сотрудники ОМОНа.

Учеников вывели на улицу, где они вместе с педагогом ждали своих родителей. Амир искал своего брата Тимура среди детей. Одноклассница старшего брата рассказала, что тот ранен.

В результате трагедии, развернувшейся сегодня утром, в школе погибли девять человек. Это семеро учеников 8-го класса — четыре мальчика и три девочки, а также две женщины-учителя — учитель английского языка и учитель начальных классов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко после посещения ДРКБ рассказал о состоянии пострадавших детей. По его словам, в больнице находятся 18 пациентов, шесть из которых в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые огнестрельные ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и эвакуации из здания.