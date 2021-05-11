Мурашко: После нападения двое детей в крайне тяжелом состоянии, 8 с огнестрельными ранами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко после посещения ДРКБ рассказал о состоянии пострадавших при нападении на казанскую гимназию №175 детей.

«В больнице находятся 18 пациентов, шесть из которых в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые огнестрельные ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и эвакуации из здания», — сообщил федеральный министр.

Мурашко пояснил, что в Казань прибыли 39 специалистов. Это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, психологи, психиатры.

Сейчас в ДРКБ идут две операции. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что в клинике есть все необходимые препараты и донорская кровь. «Потребовалась четырем детям сейчас проведение гемотрансфузии и трансфузии препаратов крови. Помощь оказана в полном объеме», — добавил он.

Первая машина скорой помощи прибыла на место спустя четыре минуты после поступления сигнала. Всего на место выезжали 36 машин скорой.

Все пострадавшие дети находятся сейчас в ДРКБ, глава федерального Минздрава вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым посетили клинику.

В здании больницы состоялось заседание оперативного штаба. Его участники решали, стоит ли перевозить некоторых детей в федеральные медицинские центры или они продолжат лечение в казанской больнице. Пока планов перевозить детей нет. Министры и Президент отдельно обсудили ситуацию с каждым ребенком, попавшим в больницу после атаки на школу.

Фото: Владимир Васильев.