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Среди попавших в плен организации ХАМАС есть граждане России
В плен к членам организации ХАМАС попали люди с двойным гражданством, среди них есть люди с российским гражданском. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Член организации ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — указано в сообщении.
Отмечается, что израильтяне приходят в себя от нападения и от фотографий захваченных в плен сограждан, которых везут в сектор Газа. Израиль заявил, что примет меры по освобождению заложников, придерживаясь давнего принципа не оставлять ни одного заключенного.
Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».
Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.
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