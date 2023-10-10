Среди попавших в плен организации ХАМАС есть граждане России

В плен к членам организации ХАМАС попали люди с двойным гражданством, среди них есть люди с российским гражданском. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Член организации ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — указано в сообщении.

Отмечается, что и зраильтяне приходят в себя от нападения и от фотографий захваченных в плен сограждан, которых везут в сектор Газа. Израиль заявил, что примет меры по освобождению заложников, придерживаясь давнего принципа не оставлять ни одного заключенного.

Напомним, в минувшую субботу Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Были выпущены более 4 тысяч ракет, после чего бойцы ХАМАС начали вторжение в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи».

Позднее власти Израиля ввели в действие специальный пункт «40 алеф», который означает официальное объявление войны.