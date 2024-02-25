Сразу несколько стран хотят принять следующие «Игры будущего» — Минспорт РТ

Узбекистан и Казахстан уже официально объявили, что хотели бы принять следующие «Игры будущего». Однако на самом деле число желающих больше, заявил журналистам глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Напомним, что о желании принять второй турнир на церемонии открытия игр в Казани заявили президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Круто, что уже сегодня появились публичные заявления о том, что есть страны, которые хотят принять следующие игры. Их минимум две, о чем было сказано на церемонии открытия», — цитирует министра ТАСС.

Однако, продолжил Леонов, ему известно «о нескольких странах», которые хотели бы принять соревнования в следующие годы. «Создана международная федерация, которая в рамках своей компетенции будет принимать решение о месте проведения игр», — добавил он.

Напомним, что церемония открытия «Игр будущего» в Казани состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и ряд зарубежных лидеров.

«Игры будущего» — это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх, проходящих в Казани с 19 февраля по 3 марта, принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине.