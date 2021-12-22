Спрос на валенки в России в декабре вырос в 2,5 раза

Декабрьское похолодание в России привело к росту спроса среди жителей на такие традиционные теплые вещи, как валенки, шапки-ушанки, шали, пуховые платки и шубы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Wildberries.

По данным интернет-магазина, за 20 дней декабря продажи валенок выросли в 2,5 раза, платков и шалей — в два раза, шапок-ушанок — в три раза. Для сравнения приводились данные аналогичного периода прошлого года.

Спрос на шубы вырос в четыре раза. Наибольшей популярностью в нынешнем зимнем сезоне пользуются экошубы. В декабре изделий из искусственного меха купили в два раза больше, чем из натурального.

Самыми активными покупателями шуб стали жители Костромской и Кировской областей, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани ожидаются резкие перепады температур и атмосферного давления. Агентство также публиковало материал о том, что в Казани спрос на шубы и дубленки из натурального меха падает с 2010 года.