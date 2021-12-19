Шубы выходят из моды: сколько осталось жить изделиям из пушнины

В канун Нового года россияне спорят об экологичности и практичности искусственных материалов и натуральных мехов. Мода не на стороне пушнины и кожи. Почему шубы и дубленки уходят в прошлое и подешевеют ли они?

Шубы, дубленки выходят из моды и обихода

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Что случилось с шубами?

Шубы, дубленки выходят из моды и обихода. С 2018 года спрос на пушнину в России снизился более чем на 80%. По сравнению с допандемийными высокими сезонами (сентябрь – октябрь) 2019 и 2018 годов этой осенью продажи меховых изделий упали на 85% и 94% соответственно. За десять минувших месяцев продали на 74% меньше, чем за аналогичный период 2019 года – тогда реализовали почти 700 тыс. шуб.

Какие аргументы у противников пушнины?

Меховая дискуссия в соцсетях настолько острая, что порой «сведущие в теме» оппоненты доводят друг друга до оскорблений. Одни пользователи пабликов считают, что шубы – «для колхозниц», «признак дурного тона, из разряда дорого богато», да и в мире уже немодны. Другие призывают к экологичности и бережному отношению к животным. Молодое поколение с новыми ценностями вовсе не понимает, зачем нужен натуральный мех, когда теперь более теплые зимы, и так много пуховиков и искусственных материалов. Кто-то замечает, что на «пандемийном» дистанте шуба неактуальна. Часть пользователей приземляет других, рассуждающих о моде и потребительском вкусе – люди напоминают, что в кризис народ окончательно обнищал.

С 2018 года спрос на пушнину в России снизился более чем на 80% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Экологичнее ли искусственный мех?

Но больше всего в чатах спорят об экологичности. Многие участники бесед считают, что экозащитники с идеями об экокоже и искусственных материалах благими намерениями загрязнили планету. Они напоминают, что при производстве синтетики происходят химические выбросы, к тому же за жизнь человек выбросит гораздо больше пуховиков и искусственных шуб, чем более долговечных натуральных. Сторонники мехов замечают, что человечество не отказывается от мяса, а на шубы животных выращивают на фермах, так же, как коров, свиней и кур. Кстати, в последнее время некоторые европейские страны запретили торговлю шубами, и многие модные дома не используют натуральные меха – это называют «этичным подходом к одежде».

«То, что западные государства запрещают изготавливать изделия из натурального меха никакого отношения ни к заботе о здоровье человека, ни к заботе об экологии не имеет. Это – совершенно нелогичный с точки зрения здравого смысла тренд. Об экологичности искусственного меха всерьез нельзя говорить. Это же химия, которая наносит вред человеку при носке, а потом долгие годы будет загрязнять окружающую среду, так как синтетика разлагается намного дольше натурального меха», – ответил СНЕГУ гендиректор казанской меховой фабрики «Мелита» Раис Гумеров.

Среди основных причин падения спроса выделяют антимеховую компанию на Западе и снижение покупательной способности населения Фото: © Владимир Васильев / ИА «ТАтар-информ»

Почему сокращается спрос?

По наблюдениям казанских меховщиков, спрос на шубы и дубленки падает с 2010 года, а в последнее время он ускорился. Среди основных причин Раис Гумеров выделил антимеховую компанию на Западе, снижение покупательной способности населения. Кроме того, в прошлом из-за роста благосостояния населения к 2010 году произошло определенное насыщение спроса «на ранее малодоступные меха длительного пользования». «Мелита», работающая как большое ателье, имеет своих постоянных заказчиков, поэтому падение продаж компания отмечает, но ниже, чем в целом на рынке – на 20% и 32% по сравнению с 2019 и 2018 годами соответственно.

Сколько закрылось предприятий?

По словам Раиса Гумерова, в стране не осталось ни одного предприятия с корнями из СССР, кроме «Мелиты». Потерпели крах и сотни фабрик, открытых в 1990-е и 2000-е годы, с рынка ушло не менее половины его участников. Закрываются магазины: в Казани в декабре 2015 года было 128 меховых магазинов, а в августе нынешнего – только 28. К следующей осени вряд ли останется больше 15, предполагает руководитель компании.

В стране не осталось ни одного предприятия с корнями из СССР, кроме «Мелиты» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-нформ»

Упадут ли цены из-за низкого спроса?

«Цены на изделия не падают, так как вместе со спросом падает и предложение. Во всем мире резко сократилось производство пушнины, закрылось большинство пушных аукционов. В последние полгода начали заметно расти цены на сырье, цены на готовые изделия, скорее, вырастут», - ожидает гендиректор «Мелиты».

Какие перспективы у мехового бизнеса?

Одни компании пытаются сократить затраты в надежде дождаться лучших времен, как, например, казанская фабрика. Для нее подмогой стал арендный бизнес и текстильное производство. Другие пытаются переориентироваться под новый тренд.

«Некоторые знакомые нам компании из Пятигорска пытаются использовать искусственный мех, но перспектив у этой альтернативы нет. Изделия недолговечны и быстро теряют товарный вид. Они непрактичны: в морозы в них холодно, а при теплой зиме жарко», - рассказал Раис Гумеров, который прогнозирует, что еще многие фабрики уйдут из этого бизнеса.

Екатерина Аблаева, СНЕГ