Профессор КФУ предупредил о холодах до -25 градусов из-за ультраполярного вторжения

Резкие перепады температур и атмосферного давления ожидаются в Казани на этой неделе. После аномального тепла в третью декаду декабря в городе похолодает до -25 градусов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Среднесуточная норма температуры воздуха в Казани в третью декаду декабря в норме составляет порядка -9, -10 градусов. Сейчас идет волна тепла, а затем мы окажемся в тыловой части циклона, придет вторжение с Карского моря. Это ультраполярное вторжение резко понизит температуру. Похолодает на два-три дня, до субботы. Среднесуточная температура окажется на 10–12 градусов ниже климатической нормы», — отметил собеседник агентства.

Профессор КФУ пояснил, что похолодание в Казани начнется со среды, 22 декабря. По его словам, самой холодной на этой неделе в городе станет ночь с 22 на 23 декабря, когда столбики термометров опустятся до 25 градусов мороза. В четверг, 23 декабря, днем в столице Татарстана ожидается до -20 градусов. Похолодание будет кратковременным, к концу недели температуры приблизятся к норме.

Вместе с резкими скачками температур ожидаются перепады давления. Особо заметным будет такой перепад 21 декабря, что почувствуют метеозависимые люди.

Согласно информации Гидрометцентра РТ, 22 декабря по Татарстану ожидается -12, -17 градусов, ночью и утром при прояснениях — до -22. А 23 декабря прогнозируется от 17 до 22 градусов мороза, ночью и утром при прояснениях — до -27 градусов. Местами возможен небольшой снег.

По предварительным данным синоптиков, 24-го числа в республике сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом. Температура воздуха в ночные часы составит от -20 до -25 градусов, в дневные — от -15 до -20. Ночь на субботу, 25 декабря, еще выдастся морозной: от 17 до 22 градусов ниже нуля. Но уже утром и днем «теплый фронт активного западного циклона» принесет с собой снег, метель, сильный ветер и потепление до -9, -14 градусов.