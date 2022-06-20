Спрос на новостройки в Татарстане упал в два раза из-за высоких ставок по ипотеке

В мае Росреестр зарегистрировал в Татарстане 687 договоров долевого участия. Это в два раза меньше, чем годом раннее. Более того, в нынешнем мае спрос на новостройки оказался рекордно низким за последние четыре года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Потенциальные покупатели ждали снижения ипотечных ставок. Часть из них боялась, что застройщики не сдадут дома в срок», — прокомментировала ситуацию директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

На прошлой неделе Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%. Сегодня Министерство финансов внесло в Правительство РФ соответствующий проект.