Минфин внес в Правительство РФ проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Минфин России внес в Правительство РФ проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%. Это поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье в новостройках, что положительно скажется на строительной отрасли, говорится в сообщении ведомства.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 миллионов рублей и до 15 млн рублей соответственно.

Программа действует до конца текущего года. Всего с начала ее реализации выдано 781,5 тысяч кредитов на общую сумму 2,3 трлн рублей, в том числе в 2022 году — 100,9 тысяч кредитов на сумму 301,8 млрд рублей, сообщает ведомство.

Снизить ставку по льготной ипотеке ранее предложил Президент РФ Владимир Путин. «Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь до 7%», — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.