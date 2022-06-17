Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Ставку по льготной ипотеке возможно снизить с 9% до 7% годовых, сообщил Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«С мая была снижена ставка по льготной ипотеке, сейчас она составляет 9%. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года», – отметил глава государства.

По его словам, цель такой меры – помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежную с ними отрасли, в которых заняты миллионы работников.

«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%», – заявил Путин.

Он обратил внимание на то, что срок действия программы остается прежним – до конца текущего года. «Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ей воспользоваться до конца этого года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются – 12 млн рублей для Москвы и Петербурга и 6 млн рублей для остальных субъектов Федерации», – подчеркнул Президент РФ.

Он добавил, что важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредитов для экономики.