Спортплощадка за 5,4 млн рублей появится в Альметьевском районе РТ

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

Жители села Ближние Ямаши Альметьевского района Татарстана смогут заниматься физкультурой на универсальной спортивной площадке, построенной по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент проект находится на стадии разработки, но уже совсем скоро, с началом строительно-ремонтного сезона, начнутся сами работы, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

На благоустройство объекта из республиканского бюджета выделено около 5,4 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что более 770 млн рублей направили Альметьевскому району на ремонт региональных дорог.

Комиссию Государственного совета РФ «Инфраструктура для жизни», ответственную за реализацию одноименного нацпроекта, возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.