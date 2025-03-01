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Общество 1 марта 2025 11:39

Более 770 млн рублей направили Альметьевскому району на ремонт региональных дорог

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Более 770 млн рублей направили Альметьевскому району на ремонт региональных дорог

В этом году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован капитальный ремонт нескольких участков региональных дорог в Альметьевском районе. В их числе: Альметьевск — Азнакаево, Русский Акташ — Кузайкино, Альметьевск — Муслюмово, Альметьевск — Чупаево.

Всего на ремонт дорог регионального значения выделено 770 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

Также в рамках нацпроекта также будет проведен ремонт участка Казань — Оренбург — станция Калейкино — Набережные Челны — Заинск — Альметьевск, который будет софинансироваться из республиканского бюджета.

Помимо этого, за счет республиканского бюджета планируется ремонт дороги Кузайкино — Нурлат — Дальняя Ивановка.

В ближайшее время также будет опубликована информация о ремонте дорог местного значения, список которых сейчас формируется.

Отметим, национальный проект «Безопасные качественные дороги», который успешно завершил свою шестилетнюю работу, уступил место новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-служба Альметьевского района.

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