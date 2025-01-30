В ПФО по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроят 6 тыс. объектов

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в ПФО до 2030 года будет благоустроено более 6 тыс. объектов. Об этом на пленарной сессии регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» сообщил полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

«В новом цикле национального проекта планируется благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий, из них около 6 тыс. – в регионах ПФО. Отдельным направлением работы станет улучшение качества среды в опорных населенных пунктах», – отметил он.

Комаров подчеркнул, что принятое решение о развитии системы государственного и муниципального управления позволит значительно повысить активность граждан при решении локальных вопросов. Уже сейчас реализованы тысячи общественных инициатив по всей стране.

Напомним, II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Раис РТ Рустам Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».