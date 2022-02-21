news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 февраля 2022  18:46

Матвиенко: Запад пытается столкнуть два славянских братских народа

news_top_970_100

Западные страны пытаются «столкнуть» между собой два братских славянских народа России и Украины, заявила на заседании Совбеза Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. 

«Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий», — сказала она.

Матвиенко обратила внимание на то, что все это время Россия не прекращала выступать за дипломатическое решение конфликта «на всех уровнях и трибунах», но никто не прислушивался к ней, имитируя исполнение Минских соглашений. 

«Нас никто не слушал, была имитация минских соглашений», – подчеркнула парламентарий.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что вступление Украины в НАТО будет означать рост угрозы для России. 

Глава государства также неоднократно обращал внимание на то, что украинские власти не собираются исполнять Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе и держат курс на их «демонтаж». 

#совфед #Валентина Матвиенко #украина и россия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное