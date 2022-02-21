Путин: Вступление Украины в НАТО приведет к серьезному росту угрозы для России

Если Украина войдет в состав НАТО, то это чревато серьезным ростом угрозы для РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический Альянс НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут», – сказал Путин на внеочередном заседании Совбеза.

Он напомнил, что согласно пятой статье договора по созданию НАТО, все страны – члены объединения должны воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергается агрессии.

«Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза», – отметил глава российского государства.

По словам президента, несмотря на то, что некоторые из стран в составе НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса, в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в эту организацию.

«На мой вопрос, зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением Соединенных Штатов – вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением Соединенных Штатов, где у нас гарантии, что они не сделают и второго шага под давлением? Таких гарантий нет», – подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, сложно говорить о каких-либо гарантиях, если США так легко отказываются от любых договоренностей и документов, которые сами подписывают.

18 февраля на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко Путин заявил, что ситуация в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках накаляется. По словам российского лидера, все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР и согласовать меры по завершению конфликта.