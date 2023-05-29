Спикер парламента Грузии назвал последствия при гипотетическом конфликте с Россией

Неизменной целью Грузии является сохранение мира и устойчивой экономики. Отказ от санкций против Москвы обусловлен «стратегической толерантной политикой Тбилиси». Об этом заявил глава парламента республики Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что при гипотетическом конфликте с Россией его страна останется одна, никто ей не поможет. «Тот максимум, на который способен Запад, – это поставки оружия», отметил Папуашвили, упомянув Украину, которую западные страны неустанно накачивают вооружением и военной техникой.

«Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», – сказал он.

В апреле стало известно, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза из-за отказа ввести санкции против России и открыть второй фронт по просьбе Киева. Республика также не стала принимать участие в многонациональных военных учениях под руководством США.