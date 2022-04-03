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Политика
3 апреля 2022  20:02

Грузия не будет вводить санкции против России

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Грузия не поддержит введение санкций против России на фоне спецоперации на Украине и продолжит действовать, исходя из национальных интересов, заявил  премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. 

«Введение экономических санкций с нашей стороны не произойдёт, и я хочу еще раз пояснить, что этим заявлением, этим решением наша команда и лично я руководим страной, исходя из национальных интересов народа», – передает слова премьера РИА Новости.

Он также отметил, что никому не удасться изменить его позицию по данному вопросу.

Ранее Гарибашвили уже сообщал о том, что правительство страны не станет поддерживать Западные ограничения против России в ущерб своему народу.

Напомним, после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале военной операции на Донбассе 24 февраля многие страны начали обсуждать возможность введения новых санкций. 

 

 

#Грузия #санкции Запада #спецоперация на Украине
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