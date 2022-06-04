Spiegel: После решения отказаться от импорта российской нефти ЕС ждет ценовой шок

После решения поэтапно отказаться от импорта российской нефти страны ЕС столкнутся с ростом инфляции и ценовым шоком. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на главу исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрама Вольфа.

По словам эксперта, это может стать для Европы «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители в ближайшее время начнут страдать от высоких цен на ресурс, при этом высока вероятность, что ценники будут расти и дальше.

Правительства стран могут попытаться смягчить ценовой шок при помощи скидок на заправках и понижения налогов — так они поступали в прошлые месяцы, — однако из-за этого может увеличиться госдолг.

Вольф считает, что эмбарго может уменьшить доходы РФ от продажи нефти лишь в долгосрочной перспективе. А глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд предсказывает, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.

В публикации говорится, что, если для президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен это был «важный шаг вперед», то для министра экономики ФРГ Роберта Хабека — это «тихий ужас», сообщает РИА Новости.

В пятницу совет ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, в который входит и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение 6 месяцев, нефтепродуктов — в течение 8 месяцев. В концу 2022 Евросоюз намерен отказать почти от 90% импорта российской нефти.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России, после того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.