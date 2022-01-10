На водителя, сбившего насмерть подростка в Челнах, возбудили уголовное дело

На 21-летнего жителя Челнов завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД» после того, как он выехал на красный и сбил насмерть 15-летнего подростка.

По версии следствия, водитель «Жигулей» выехал на красный свет на проспекте Московском, однако юный пешеход также переходил дорогу на запрещающий сигнал.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Челнах легковушка вылетела на красный и насмерть сбила подростка.