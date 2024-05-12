Минобороны: ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны в своей сводке.

Кроме того, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.

Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля, отмечают в оборонном ведомстве.