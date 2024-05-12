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СВО 12 мая 2024 13:23

Минобороны: ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области

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Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны в своей сводке.

Кроме того, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.

Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля, отмечают в оборонном ведомстве.

#минобороны рф
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