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Минобороны: ВС РФ освободили четыре населенных пункта в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщило Минобороны в своей сводке.
Кроме того, в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.
Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина «Козак» и четыре автомобиля, отмечают в оборонном ведомстве.
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