Спецклассы по обучению производству беспилотников откроются в 18 школах Татарстана

В этом году в 18 школах Татарстана откроются специализированные классы по обучению разработке и производству беспилотников. В Лаишевском технико-экономическом техникуме 1 июля планируется открытие центра практической подготовки. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом РТ.

«В Лаишевском технико-экономическом техникуме уже велась подготовка специалистов, имеется положительный опыт. Надеемся, что это направление будет дальше развиваться. В школах это направление будет внедряться по примеру инженерных и психолого-педагогических классов», — рассказал глава Минобрнауки.

В России с 1 января появился инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Минпросвещения страны объявило конкурс среди регионов по созданию и оснащению специализированных классов (кружков) беспилотных авиационных систем в школах и организациях среднего профессионального образования. «Татарстан принял участие в конкурсе и вошел в число 30 регионов-победителей», — отметил министр.

Реализация проекта будет осуществляться с 2024 по 2030 год. За этот период в целом по России планируется оснастить беспилотным оборудованием 4872 школы и 380 техникумов и колледжей.

Для оснащения школ и учреждений СПО специализированным оборудованием из федерального бюджета выделяется субсидия в размере более 244 млн рублей. На одну школу будет выделено 13,3 млн рублей, на организацию среднего профессионального образования — 61,2 млн рублей.

«Техническое задание нами подготовлено. Объявили аукцион. На первом этапе школы будут оснащены оборудованием. Включая средства республики, около 300 млн рублей должны на это направление направить», — подчеркнул Хадиуллин.

Кроме того, по федеральному проекту «Кадры для беспилотных авиационных систем» началось обучение 94 педагогических работников Татарстана для специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки.

Ранее стало известно, что на оборудование для обучения сборке БПЛА в школах в Татарстане собираются потратить по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» более 244,1 млн рублей федеральных и свыше 57,2 млн рублей региональных средств.

Кроме того, республика выделила 2 млн 788,47 тыс. рублей на реализацию пилотного проекта по обучению детей сборке и пилотированию дронов на базе Икшурминской кадетской школы-интерната имени К. С. Байкиева.