Спецборт МЧС с 117 эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Из Каира в Москву вылетел самолет Ил-76 МЧС РФ. На его борту находятся 117 россиян, эвакуированных накануне из сектора Газа. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

На борту находятся медики и психологи министерства. Как сообщили сегодня днем в МЧС, из зоны конфликта уже эвакуированы более 550 человек.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. 2 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, погибли более 13 тыс. человек, в том числе 5,5 тыс. детей. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.