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Руc Тат
Происшествия 19 ноября 2023 09:54

Четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

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Спецборт МЧС России доставил в Москву 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира», – отметили в ведомстве.

Как указано в сообщении, часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Напомним, в минувший понедельник борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Домодедово.

По данным ведомства, всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек.

#сектор газа
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