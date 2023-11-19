Четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву

Спецборт МЧС России доставил в Москву 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает Telegram-канал ведомства.

«Это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира», – отметили в ведомстве.

Как указано в сообщении, часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.

Напомним, в минувший понедельник борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Домодедово.

По данным ведомства, всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек.