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Четвертая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву
Спецборт МЧС России доставил в Москву 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщает Telegram-канал ведомства.
«Это уже четвертая группа, доставленная в Домодедово спецбортом ведомства из Каира», – отметили в ведомстве.
Как указано в сообщении, часть из прибывших будет размещена в пунктах временного размещения в Подмосковье, другие направятся к родственникам.
Напомним, в минувший понедельник борт МЧС с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в Домодедово.
По данным ведомства, всего из сектора Газа эвакуированы более 550 человек, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек.
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