Спецборт МЧС России доставил пострадавших из Белгорода в Москву

Спецборт МЧС России доставил пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду в Москву.

«Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту"Жуковский"», – указано в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь в Минздраве России сообщают, что 25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе 6 детей, пострадавших в Белгороде, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы.

По данным ведомства, госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей, в состоянии различной степени тяжести.

Напомним, накануне 30 декабря ВСУ обстреляли мирные районы Белгорода.В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 24 погибли.

По поручению Президента России Владимира Путина 30 декабря в Белгород вылетел Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко для координации и организации медицинской помощи пострадавшим.