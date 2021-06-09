СПБЧ, «Би-2», авиашоу и салют: Иннополис празднует день рождения

На дне рождения города Иннополис состоится масштабный концерт, хедланйерами которого станут СПБЧ и «Би-2», также состоится авиашоу от «Русских витязей» и прогремит салют.

Сегодня, 9 июня, самому молодому городу России исполняется шесть лет. Для гостей организована насыщенная шоу-программа, детские активности, разнообразный стритфуд, мастер-класс по воздушным змеям и гигантские настольные игры, фотозона.

Ведущими станут известные казанские шоумены Михаил Ванюшин и Алмаз Брюлик.

«У нас в городе много необычного: беспилотные такси, роботы-доставщики и умные дома. День города мы решили отметить в этом году тоже необычно, будем пробовать совместить несовместимое. Поэтому у нас максимально разноплановый подбор артистов на главной сцене», — сообщает пресс-служба города.

Праздник запланирован на пять часов вечера. В 18.00 начнется авиашоу «Русских Витязей» на семи новейших истребителях Су-35. После него на сцену выйдут акапельный хор, AYGYUL, СБПЧ и «Би-2». Праздник завершится в 22.30 большим салютом. Вход свободный.