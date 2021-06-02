«Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа в день рождения Иннополиса

Самому молодому городу России, Иннополису, 9 июня исполнится шесть лет. В этот день авиационная группа «Русские Витязи» покажет в небе над IT-столицей Татарстана фигуры высшего пилотажа, сообщает пресс-служба городской администрации.

«У нас в городе много необычного: беспилотные такси, роботы-доставщики и умные дома. День города мы решили отметить в этом году тоже необычно, будем пробовать совместить несовместимое. Поэтому у нас максимально разноплановый подбор артистов на главной сцене», — подчеркнули в мэрии Иннополиса.

Ведущими мероприятия станут шоумены Михаил Ванюшин и Алмаз Брюлик. Помимо насыщенной шоу-программы предусмотрены передвижная тату-станция, лаунж-зона, фотозоны, фудтраки и детские площадки: мастер-класс по воздушным змеям и гигантские настольные игры.

В 17.00 начнется работа всех площадок, за пульт встанет DJ Bubble Gum. В 18.00 в небе появится пилотажная группа «Русские Витязи», которая покажет авиационное шоу. Далее на сцене ожидаются выступления хора а капелла и трио «Злачное место», Aygyul и СБПЧ.

В роли хедлайнеров выступит группа «Би-2», ее программа начнется в 21.00. А в 22.30 праздник завершится красочным салютом.