На концерт и авиашоу в Иннополис организован дополнительный трансфер из Казани

Из Казани до Иннополиса и обратно запустят дополнительные автобусы в честь шестилетия самого молодого города России.

До города высоких технологий можно будет добраться маршрутом №108 от остановки «Комбинат здоровья» по ул. Право-Булачная. Автобусы начнут ходить с 16.00 с интервалом 15 минут. Последний из Казани отправится в 21.00.

Из Иннополиса первый автобус по маршруту №108 в сторону Казани запланирован на 15.20, следующие рейсы — на 16.20, 17.20, 18.10 (маршрут №106, конечная остановка «Автовокзал Восточный»), 18.20, 20.00, 21.20, 22.45. На последний рейс будет подано десять автобусов, чтобы все гости смогли благополучно добраться домой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что для гостей Иннополиса, который сегодня празднует свое шестилетие, организованы масса развлечений и мастер-классов, авиашоу и салют. На сцене состоится масштабный концерт с участием СПБЧ, «Би-2» и «АИГЕЛ».