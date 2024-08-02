В Елабуге стартовали Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона

2 августа в Елабуге начала свою яркую, широкую, насыщенную, интересную работу XVII Всероссийская Спасская ярмарка. В полдень состоялось торжественное открытие, на которое прибыли почетные гости — депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин и председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Шамиль Агеев.

Перед церемонией открытия гости в сопровождении главы Елабужского района Рустема Нуриева и генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника Гульзады Руденко осмотрели торговые ряды.

Ярмарка проходит в этом году в новом формате — вся торговля разместилась на улицах исторической части Елабуги, а ресторанные дворики и игровые пятачки можно посетить в эти дни на Шишкинских прудах.

На Спасскую ярмарку съехались около 2 тыс. участников из 71 региона России. Среди них более 800 мастеров декоративно-прикладного искусства и народных умельцев. Более 70 участников предлагают в этом году услуги общепита и более 50 участников — это игровые зоны и развлечения для детей.

Национальные костюмы, ювелирные украшения, лоскутное шитье и куклы, чеканка, гравировка, керамика, гжель и многое-многое другое можно приобрести на ярмарке.

Кроме народных промыслов, на празднике представлены 35 медовых подворий, в 89 палатках покупателям предлагают самые разнообразные растения, более 600 палаток с продовольственными и непродовольственными товарами на любой вкус.

Сразу же после торжественного открытия ярмарки на площади Спасского собора началась концертная программа участников Фестиваля колокольного звона. Их в этом году прибыло 118 человек из 43 регионов России. Это известные звонари, мультиинструменталисты, гусляры, исполнители композиций на народных инструментах и духовных песен.

Украшают праздник народных ремесел и выступления профессиональных артистов и фольклорных коллективов из Суздаля, Ярославля, Перми, Сочи, Казани и других городов.

Всероссийская Спасская ярмарка и Фестиваль колокольного звона будет проходить 2, 3, 4 августа.

Впереди елабужан и гостей города еще ожидают и Фестиваль авторской песни «Вдохновение», и первые Всероссийские женские соревнования по рубке шашкой «Казарла», и большие звон-концерты у Спасского собора.