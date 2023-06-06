На Спасскую башню Казанского Кремля вернулся символ Святой Троицы

Символ Святой Троицы вернули на Спасскую башню Казанского Кремля – это изображение в виде глаза, вписанного в треугольник, которое символизирует Бога и Троицу. Об этом сообщили жители города в соцсетях, в частности, новость опубликовали телеграм-каналы «Царь Казанский» и «Архитектурасы».

«Вернули! Наши древние и принятые символы снова на своих местах», – написали авторы поста.

Напомним, на исчезновение символа автор телеграм-канала «Архитектурасы», защитник старины Ян Гордеев обратил внимание в середине января. Комментируя тогда эту информацию, помощник Президента РТ по вопросам сохранения памятников культуры, архитектуры Олеся Балтусова сообщила, что символ убрали на время реставрации башни.