«Спасли семью от горя»: Полицейский из РТ рассказал, как спас провалившихся под лед детей

Полицейский Казани рассказал подробности спасения детей, которые едва не погибли, провалившись под лед пруда. Видеозапись опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, ЧП произошло 18 ноября. Женщина с детьми возвращалась из магазина домой. Проходя мимо пруда, мальчик вдруг выбежал на лед. Внезапно лед проломился и ребенок оказался в воде. Женщина сразу бросилась спасать малыша, но, не добравшись до него, увязла в тине.

Тем временем дочка побежала к дороге и стала звать на помощь. На призыв откликнулся прохожий. Мужчина бросился в воду, но не смог добраться до ребенка: несмотря на небольшие размеры, пруд оказался достаточно глубоким. Помочь братику попыталась и сестренка, она побежала к нему по льду, но тоже провалилась и оказалась в воде. Тем временем мальчик совсем ослабел и стал тонуть.

Прибыв на место, полицейские и росгвардейцы увидели в воде двоих тонущих детей. Полицейский Ильнар Файзуллин и росгвардеец, не теряя времени, ползком пробрались к детям по льду. Добравшись до них, сотрудники правоохранительных органов сами провалились под лед. В этот момент росгвардеец схватил маленькую девочку и передал полицейскому Файзуллину, который дотащил ее до берега и передал напарнику.

После этого полицейский направился за вторым ребенком и, вытащив мальчика на берег, начал оказывать ему первую помощь, так как ребенок уже не дышал. После того, как мальчик задышал, его укрыли сухой одеждой.

«Хорошо, что такие неравнодушные и самоотверженные люди служат в полиции!» – отметила Ирина Волк.