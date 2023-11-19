Стали известны подробности спасения матери с детьми, которые провалились под лед в Казани

Стали известны подробности инцидента в Казани, где под лед в пруду провалилась женщина с двумя детьми.

ЧП произошло вчера в районе десяти часов вечера. Как оказалось, дети вышли к пруду и провалились под лед.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники Росгвардии и старший сержант Ильнар Файзуллин. Как стало известно агентству, о произошедшем правоохранители узнали от водителя патрульно-постовой службы, который забежал в отделение и рассказал, что в пруду сквера «Чишмяле» тонут дети.

Прибыв на место, правоохранители увидели в воде двух тонущих детей и отца, который пытался их спасти.

Полицейский Файзуллин и росгвардеец, не теряя времени, стали ползком пробираться к детям по льду. Дойдя до них, сотрудники провалились под лед, в это же время росгвардеец схватил маленькую девочку и передал Файзуллину, который донес ее до берега и передал коллеге.

После этого полицейский направился за вторым ребенком и, вытащив мальчика на берег, начал оказывать первую медицинскую помощь, так как у ребенка отсутствовали какие-либо признаки жизни. После того, как мальчик задышал, его укрыли сухой одеждой.

Позднее на место прибыли медики скорой помощи. Детей с признаками переохлаждения увезли в ДРКБ.