В Советском районе Казани спасли провалившихся под лед маленьких детей

Инцидент произошел накануне возле пруда на улице Фучика. Мать с двумя маленькими детьми провалилась под тонкий лед.

Дети вышли на лед и провалились, а женщина попыталась спасти их, но сама оказалась в опасности, рассказал в беседе с агентством один из спасавших Александр.

«Мы побежали, когда девушка стояла по грудь в воде. Приятель помогал детям, а я женщине – разламывал лед», – рассказывает он.

По словам Александра, пострадавшим детям на вид 3-4 года. В результате инцидента они промокли насквозь.

На крики матери обратили внимание и сотрудники полиции, которые незамедлительно бросились на помощь. Совместными усилиями семью вытащили на берег и передали медикам скорой помощи.