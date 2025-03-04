Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана
Петр Карсаков, 38-летний ефрейтор из Зеленодольска, был награжден орденом Мужества за проявленную отвагу в зоне проведения СВО.
Несмотря на недавнюю сложную операцию и продолжающуюся реабилитацию, Петр присутствовал на церемонии награждения, подчеркнув важность этого события для него и его семьи.
В январе прошлого года, во время боевых действий на Луганском направлении, Петр попал под артиллерийский обстрел, в результате которого получил тяжелое ранение. После этого он долго лечился в разных медучреждениях, включая Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова.
Сейчас Петр продолжает восстанавливаться в Татарстане, окруженный поддержкой близких.
Особую благодарность Петр выражает медсестре Маше из Татарстана, которая, по его словам, спасла ему жизнь. Он надеется найти эту девушку, чтобы лично поблагодарить за ее героизм и заботу.
Дома Петра ждут жена Ольга и двое детей. Сын гордится отцовской службой и регулярно пишет ему письма, поддерживая морально. Ольга, активно участвующая в движении жен «Никто кроме нас», с теплотой вспоминает первое возвращение Петра в отпуск.
«Я позвала его друзей, с детьми мы нарисовали плакат, где чисто на плакате его друзья, родственники. Встретили его в Залесном с этим плакатом, естественно, он обрадовался. Было очень приятно, когда встретила семья с флагами, с плакатами. Это был мой первый отпуск, самый незабываемый», – рассказала она.
Петр продолжает адаптироваться к мирной жизни, стремясь восстановить физическую форму. Он желает при первой возможности вновь встать на защиту Родины.
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.
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Материал подготовлен при участии Анны Вахитовой