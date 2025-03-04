Спасла жизнь раненому: боец СВО ищет медсестру Машу из Татарстана

Фото предоставлено Анной Вахитовой

Петр Карсаков, 38-летний ефрейтор из Зеленодольска, был награжден орденом Мужества за проявленную отвагу в зоне проведения СВО.

Несмотря на недавнюю сложную операцию и продолжающуюся реабилитацию, Петр присутствовал на церемонии награждения, подчеркнув важность этого события для него и его семьи.

В январе прошлого года, во время боевых действий на Луганском направлении, Петр попал под артиллерийский обстрел, в результате которого получил тяжелое ранение. После этого он долго лечился в разных медучреждениях, включая Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию имени Кирова.

Сейчас Петр продолжает восстанавливаться в Татарстане, окруженный поддержкой близких.

Фото предоставлено Анной Вахитовой

Особую благодарность Петр выражает медсестре Маше из Татарстана, которая, по его словам, спасла ему жизнь. Он надеется найти эту девушку, чтобы лично поблагодарить за ее героизм и заботу.

Дома Петра ждут жена Ольга и двое детей. Сын гордится отцовской службой и регулярно пишет ему письма, поддерживая морально. Ольга, активно участвующая в движении жен «Никто кроме нас», с теплотой вспоминает первое возвращение Петра в отпуск.

Фото предоставлено Анной Вахитовой

«Я позвала его друзей, с детьми мы нарисовали плакат, где чисто на плакате его друзья, родственники. Встретили его в Залесном с этим плакатом, естественно, он обрадовался. Было очень приятно, когда встретила семья с флагами, с плакатами. Это был мой первый отпуск, самый незабываемый», – рассказала она.

Петр продолжает адаптироваться к мирной жизни, стремясь восстановить физическую форму. Он желает при первой возможности вновь встать на защиту Родины.

Фото предоставлено Анной Вахитовой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Анной Вахитовой

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Фото предоставлено Анной Вахитовой