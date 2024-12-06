«Спасибо за создание таких условий для бойцов»: Анна Кузнецова о военном госпитале Казани

Для бойцов, которые восстанавливают свое здоровье в Казани, созданы прекрасные условия, уверена заместитель Председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Сегодня она побывала на экскурсии в военном госпитале и пообщалась с бойцами. Подробности визита вице-спикера Госдумы в репортаже «Татар-информа».





Анна Кузнецова побывала на экскурсии в военном госпитале и пообщалась с бойцами

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«А здесь – на свободном месте – можно повесить фото ‘’Орешника’’»

Заместитель Председателя Государственной Думы России Анна Кузнецова сегодня весь день была в Казани, последней точкой ее посещения стал казанский военный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации. Ее сопровождали депутат Госдумы России от Татарстана Татьяна Ларионова, вице-премьер республики Лейла Фазлеева и другие.

О том, как восстанавливают здоровье бойцов, гостям рассказал начальник госпиталя Дамир Ижбердеев.

Для Анны Кузнецовой провели экскурсию по медучреждению. Ей показали современную противошоковую палату, и оборудование – компьютерный томограф, барокамеру, рентген-аппараты, Дамир Ижбердеев подчеркнул, что все аппараты российского производства.

Гости заглянули в реанимацию, где оказывают помощь самым тяжелым больным.

Вице-спикера Госдумы РФ интересовал вопрос обеспеченности кадрами – хватает ли в госпитале врачей и медицинских сестер. На что начальник госпиталя уверенно ответил, что все необходимые специалисты есть.

Прогуливаясь по коридору госпиталя, Анна Кузнецова заметила, что стены украшены фотографиями российского вооружения. Увидев свободное место на стене сказала, что сюда можно повесить фотографию «Орешника». Дамир Ижбердеев, улыбаясь, ответил – можно, а главное, добавил он, в коридорах еще много свободного места для фотографий новейшего вооружения, которое будет работать на благо Родины.

Прогуливаясь по коридору госпиталя, Анна Кузнецова заметила, что стены украшены фотографиями российского вооружения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Анна Кузнецова отметила, что в казанском военном госпитале для бойцов созданы все условия. Она поблагодарила руководство учреждения и всех медиков, которые спасают раненых.

«Спасибо всем, кто приложил руку к созданию тех условий, в которых могут сегодня находиться наши бойцы. Но надо идти дальше – новых специалистов готовить, решать вопросы, главное, чтобы люди слышали друг друга», – отметила она.

«Дети подрастают, смотрят на вас и берут с вас пример»

Пока гостье показывали госпиталь, для пациентов шел концерт. Выступавшие артисты уже не раз радовали бойцов своим творчеством прямо на передовой.

Депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова обратилась к бойцам для которых выступали артисты, спросила, доставляюет ли им удовольствие выступление. Бойцы в ответ начали аплодировать.

«Именно эти артисты выступали для татарстанцев, которые служат, и ведут бой. И с огромной признательностью и благодарностью выступают там, где есть бойцы из других регионов. Они поднимают настроение бойцам, которые делают все, чтобы победа, как можно раньше пришла в каждый дом, в страну», – отметила Ларионова.

Анна Кузнецова вручила благодарственные письма артистам, которые регулярно ездят к бойцам. Рассказала, что ей только что показывали видео их выступлений на передовой. И конечно, она обратилась к пациентам госпиталя.

Татьяна Ларионова обратилась к бойцам для которых выступали артисты, спросила, доставляюет ли им удовольствие выступление Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Дорогие, уважаемые бойцы. Разрешите сказать вам спасибо от нас – от матерей, которые сегодня благодарят вас за защиту нашей страны. Наши мальчишки сегодня подрастают, смотрят на вас, берут с вас пример. Сегодня это самое главное, что мы можем сделать для воспитания наших детей», – отметила Анна Кузнецова.

Вице-спикера Госдумы РФ подчеркнула – мечтает, чтобы все вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи, решались быстро.

«За этот год Госдумой порядка 120 законов принято по семьям бойцов СВО, по их поддержке. Но еще не все сделано, надо работать дальше», – подчеркнула она.

Чтобы порадовать бойцов, им привезли угощения к чаю.

«Ключевые моменты обсудили с главой республики Рустамом Миннихановым, обсудили вопросы демографии» Фото: rais.tatarstan.ru

Что Анна Кузнецова делала в Казани?

В беседе с журналистами Анна Кузнецова подвела итоги своего дня в Казани.

«Сегодня был личный прием семей Татарстана – вопросы касались поддержки многодетных семей, молодых семей, обсудили предложения по популяризации семейных ценностей. Оценили, как они реализуются в Татарстане», – рассказала заместитель Председателя Государственной Думы.

Она отметила, что есть позитивные стратегии, которые работают в республике. К примеру, из 20 семейных льгот в Татарстане, девять – федеральные, все остальные – республиканские. Договорились, что в районах Татарстана будут проводить специальные встречи с семьями, и вопросы, которые там будут подниматься, войдут в основу решений, которые будут приняты выше.

«Ключевые моменты обсудили с главой республики Рустамом Миннихановым, обсудили вопросы демографии, на которые мы обращаем особенное внимание. Мы сейчас занимаемся мониторингом региональных демографических программ», – отметила депутат.

Анна Кузнецова встретилась с юными героями Татарстана Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

После Анна Кузнецова встретилась с юными героями Татарстана. Она подчеркнула, что они достойные наследники героев прошлого и настоящего. Ну а встреча с бойцами специальной военной операции была теплой и приятной.

«Рада была видеть наших героев, наших бойцов, сказать им спасибо и как от мамы, и как от депутата Госдумы. И сказать, что сегодня мы должны брать с них пример и действовать в исключительно в национальных интересах нашей страны, беря пример с наших защитников», – подвела итог Анна Кузнецова.