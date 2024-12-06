Покорить Эльбрус в 5 и создать танк в 16: Анна Кузнецова встретилась с юными героями РТ

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова встретилась с шестью татарстанцами — победителями премии «Юный герой». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мы пригласили на встречу шесть юных героев. Это дети, которые в течение года совершали героические поступки, достигали высоких результатов в учебе и научной деятельности», — сообщил руководитель регионального штаба ТРО ВОО МГЕР, депутат Госсовета РТ Руслан Шигабуддинов.

Во встрече также приняли участие заместитель Секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, заместитель Председателя Госсовета Юрий Камалтынов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

О своих достижениях присутствующим рассказал 16-летний Ибрагим Ахмадуллин. Он изобрел новый танк Т-24 «Ибрагим», который, как полагает школьник, может успешно конкурировать с американским Abrams X. Разработка вызвала интерес у военных специалистов, и подросток уже получил за нее диплом.

Ибрагим Ахмадуллин назвал преимуществом своей модели инновационную систему бронезащиты. Благодаря ей танк сможет выдержать удары противотанковых ракет и мин. Еще одно новшество — интегрированная система автоматического подавления огня.

Также в Штабе общественной поддержки «Единой России» присутствовала 5-летняя Зара Иванова. Несмотря на возраст, она установила уже четыре мировых рекорда, а пятый проходит регистрацию. Зара является самой юной сноубордисткой, которая освоила прыжки с трамплина и сложные повороты и покорила склоны Эльбруса. В 2023 году ее достижения включили в Международную книгу рекордов InterRecord. Она была признана самой юной вейкбордисткой мира.

«Самое дорогое, что у нас есть, — наши дети. И когда ты видишь их успехи, понимаешь, сколько было вложено в них», — поделилась эмоциями во время встречи Анна Кузнецова.

Она поблагодарила родителей за воспитание юных героев и отметила важность правильно расставленных акцентов в воспитании. Важно, чтобы родители и сами подавали пример подрастающему поколению. «Сегодня главные примеры для нас — это участники СВО — те, которые отдают самое дорогое, что у них есть, ради своей Родины», — полагает вице-спикер Госдумы.

Республиканская премия «Герои Нашего Времени. Герои поколения Z» и форум маленьких героев реализуются в Татарстане с 2013 года. Премия является ежегодной. За годы ее проведения было подано 1,5 тысячи заявок, вручено 213 нагрудных знаков. Обладателями знака «Герой нашего времени» стали 162 татарстанца, нагрудного знака «Юный герой» — 51. Премия вручается детям, которые участвовали в спасении жизни, за благотворительность, за достижения и вклад в развитие разных отраслей, а также успехи в учебе и общественной деятельности. Она организована Татарстанским региональным отделением «Молодой Гвардии Единой России». Проводится на средства гранта РТ на развитие гражданского общества, а также на гранты НКО, реализующим социально значимые проекты. Церемония награждения состоялась сегодня в Казани.

Затем Анна Кузнецова ознакомилась с выставкой «Отец Героя», стартовавшей в октябре в здании Государственной Думы.

Татарстан стал одним из первых участников проекта. Экспозиция организована Татарстанским реготделением «Единой России», филиалом Фонда «Защитники Отечества» по РТ, региональной общественной организацией РТ «Союз отцов», межрегиональной общественной организацией «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» по РТ. Экспозицию составили портреты отцов героев из Татарстана. На снимках они держат фотографии сыновей — участников спецоперации, а также вещи, которые связывают их со своими героями: награды, дипломы, личные вещи. Фотовыставка будет продолжена в муниципальных образованиях республики.

Затем вице-спикер Госдумы присоединилась к мастер-классу по лепке, в котором принимали участие матери и жены бойцов СВО, и поучаствовала в старте проекта «Новый год — вместе» (елка с пожеланиями детей из подшефных Лисичанска и Рубежного).

«Очень радостно, что сегодня вместе с „Единой Россией“ в нашем Штабе общественной поддержки коллеги однопартийцы запустили проект — поддержали прекрасную добрую традицию исполнения детских желаний. На елке — желания ребятишек, которые находятся в Лисичанске и Рубежном, шефство над которыми взял Татарстан», — объяснила Кузнецова и отметила работу татарстанского регионального отделения партии, которое первым запустило работу с этими регионами.

«Курируя работу штаба по гуманитарному сотрудничеству „Единой России“, одними из первых кто поехал в Лисичанск, это были мы вместе с коллегами», — напомнила она.

Кузнецова подчеркнула, что Татарстан по-прежнему уделяет большое внимание развитию региона. В рамках посещения штаба в Казани, добавила она, также обсуждался целый ряд важных вопросов, в том числе трудоустройство участников СВО в разрезе регионального опыта Татарстана. Также заместитель председателя Госдумы пообещала оказать содействие в разрешении вопросов, которые обсуждались сегодня на встрече с женами участников СВО.