news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 июля 2025 18:55

«Спасибо за службу»: глава Мамадыша встретился с участником СВО

Читайте нас в
Телеграм
«Спасибо за службу»: глава Мамадыша встретился с участником СВО

Глава Мамадышского района Вадим Никитин отмечает день рождения на рабочем месте. Утром он принял участие в аграрной выставке «Агроволга-2025» в Казани, а днем продолжил рабочие встречи на местном уровне.

Одной из них стала встреча с военнослужащим Ильшатом, вернувшимся в родной район в краткосрочный отпуск. В январе 2025 года Ильшат подписал контракт с Министерством обороны России и отправился защищать Родину. Сегодня ему вручили комплект одежды и снаряжения.

Глава района поблагодарил бойца за службу и отметил, что Мамадышский район продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции.

За три года отсюда было организовано почти 60 гуманитарных поездок на Донбасс. Волонтеры района провели в зоне СВО в общей сложности более 400 дней, доставляя помощь и снаряжение.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025