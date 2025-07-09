«Спасибо за службу»: глава Мамадыша встретился с участником СВО

Глава Мамадышского района Вадим Никитин отмечает день рождения на рабочем месте. Утром он принял участие в аграрной выставке «Агроволга-2025» в Казани, а днем продолжил рабочие встречи на местном уровне.

Одной из них стала встреча с военнослужащим Ильшатом, вернувшимся в родной район в краткосрочный отпуск. В январе 2025 года Ильшат подписал контракт с Министерством обороны России и отправился защищать Родину. Сегодня ему вручили комплект одежды и снаряжения.

Глава района поблагодарил бойца за службу и отметил, что Мамадышский район продолжает оказывать поддержку участникам специальной военной операции.

За три года отсюда было организовано почти 60 гуманитарных поездок на Донбасс. Волонтеры района провели в зоне СВО в общей сложности более 400 дней, доставляя помощь и снаряжение.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.