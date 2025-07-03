«Спасибо за «Ниву» и поддержку»: бойцы СВО поблагодарили жителей Менделеевска

Участники СВО записали видеообращение, в котором выразили благодарность жителям Менделеевска и волонтерам.

«Бойцы и командиры нашей воинской части благодарят за «Ниву» жителей города Менделеевска, участников группы «Мы вместе», большое вам спасибо – очень поможете нашим ребятам с эвакуацией и вывозом раненых. Спасибо вам, ребята! Победа будет за нами, мы победим!» – сказали солдаты.

Отдельные слова благодарности бойцы адресовали образовательным учреждениям.

«Отдельное спасибо коллективам школ и детских садов за собранные медикаменты – они нам очень нужны, как можно быстрее будут доставлены на передовую и спасут чьи-то жизни. Также спасибо родителям и детям за теплые письма, которые греют наши души», – отметили бойцы в видеообращении.

Руководитель исполкома Менделеевского района Роберт Искандаров передал слова поддержки и подчеркнул значимость народной помощи.

«С особой честью выполняю просьбу наших бойцов – передать благодарность всем жителям Менделеевского района за вашу поддержку! Благодарю каждого, кто принял участие в сборе, помогал и поддерживал! Единство – наша главная сила, и на передовой знают, что за плечами у них надежный тыл», – сказал руководитель.

Напомним, 1 июля, в День ветеранов боевых действий, Менделеевский район передал участникам специальной военной операции очередной важный гуманитарный груз. Общий вес шефской помощи составил 25 тонн. В состав груза вошло все необходимое для бойцов на передовой: медикаменты, продукты, вода, техника, личные посылки, а также транспорт и спецсредства. Особое внимание было уделено технике: на фронт отправились внедорожники «УАЗ», «Нива» и три мотоцикла, один из них – с коляской. Также в груз вошли антидроновые одеяла и строительные материалы.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.