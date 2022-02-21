«Спасибо, что помогаете быть сильной»: Валиева поблагодарила Тутберидзе за работу на ОИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева поблагодарила Этери Тутберидзе и ее тренерский штаб за совместную работу на Олимпиаде в Пекине.

Напомним, 15-летняя спортсменка из Казани завоевала золото в командном зачете и заняла четвертое место в личных соревнованиях.

«Моя первая Олимпиада наконец закончена, и я хочу поблагодарить тех, кто вел меня к этому важнейшему в жизни спортсмена событию — моих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича, Даниила Марковича. Вы абсолютные мастера в своем деле! И вы не только тренируете, но и учите преодолевать себя, что помогает не просто в спорте, но и в жизни. С вами рядом я чувствую себя защищенной и способной пройти любые испытания. Спасибо, что помогаете мне быть сильной», — написала Валиева на своей странице в Instagram.

После победы в командном зачете стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. По решению РУСАДА, временное отстранение фигуристки было снято, а апелляция МОК, WADA и ISU на это решение была отклонена CAS.

Сегодня бывшая фигуристка из США Полина Эдмундс призвала отстранить Камилу Валиеву от участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года и привлечь к ответственности ее тренера Этери Тутберидзе.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты в решении CAS по делу 15-летней спортсменки из Казани.