Фигуристка из США хочет отстранить Валиеву от ЧМ и привлечь к ответственности Тутберидзе

Бывшая фигуристка из США Полина Эдмундс призвала отстранить Камилу Валиеву от участия в чемпионате мира по фигурному катанию 2022 года. По ее мнению, это, а также лишение звания чемпионки Европы, будет справедливым наказанием за допинговый скандал вокруг 15-летней российской фигуристки.

«Камила не должна быть на чемпионате мира — не только ради ее безопасности, но и ради справедливости. Ее должны отстранить на время расследования. Если ее лишат титула чемпионки Европы — это будет справедливо. Я уверена, что и ее тренер Этери Тутберидзе должна быть привлечена к ответственности», — сказала Эдмундс в эфире канала The Skating Lesson на Youtube.

Ранее сообщалось, что WADA проведет расследование в отношении тренера Этери Тутберидзе по скандальной ситуации с допингом в крови Камилы Валиевой, а газета The Washington Post выпустила материал в поддержку российской фигуристки.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты в решении CAS по делу 15-летней спортсменки из Казани.