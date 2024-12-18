«Чтобы хорошо провели Новый год»: в Нижнекамске собрали 500 посылок бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамском районе продолжается акция «Новогодний подарок герою». Сегодня в пункт сбора пришли ученики лицея №3 имени А.С. Пушкина. Ребята написали письма, собрали продуктовые наборы, вещи, средства гигиены и многое другое. Уже на следующей неделе посылки отправят в зону СВО.

Машина забита под завязку. Унести все разом у школьников не получилось, пришлось делать несколько ходок. Ребята подошли к подготовке подарков для бойцов со всей ответственностью, в течение трех дней собрали для них большое количество продуктов, сладостей. Кто-то принес предметы личной гигиены и вещи.

«У нас в субботу в лицее объявили акцию. За несколько дней мы собрали гуманитарную помощь. Потому что бойцам надо помогать. Чтоб они хорошо провели Новый год. Всех ждем, переживаем за всех, поэтому поддержка должна быть от города, садиков и школ», — убежден школьник Александр Орлов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученик 9 А класса Амир Кузьмин поделился, что сходил вместе с отцом в магазин, закупил крупу.

Ученик 1 В класса Иван Головко тоже не смог остаться в стороне, ведь его папа сейчас находится в зоне спецоперации. Родину он защищает чуть больше года, два раз приезжал в отпуск.

Мальчик говорит, что все это время, пока отец был дома, они проводили время вместе. «Надеемся, что мы будем под мирным небом опять вместе, — сказал школьник. — Папочка, я очень тебя сильно люблю. И желаю, чтобы ты вернулся поскорей».

Напомним, что акцию «Подарок герою» запустила администрация района. Пункт сбора на Химиков, 72б ежедневно пополняется подарками для бойцов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На сегодняшний день собрано более 500 посылок. Это коробки с гостинцами. В сборе также принимают участие неравнодушные нижнекамцы. Сегодня, к примеру, свой вклад внесли «Женщины НК».

«Отправка у нас будет 21 декабря, еще есть время. Кто не успел и хочет принять участие в акции, мы всех ждем ежедневно и без выходных», — призвала председатель СТОС 6, 7 и 8 микрорайонов Лариса Орлова.

В пункт сбора гуманитарной помощи сегодня пришли участники СВО, которые находятся в отпуске. Здесь они частые гости. Боец с позывным Ленин, узнав, что организована такая добрая акция, очень обрадовался. Он отметил, что Новый год — это особенный и волшебный праздник, поэтому ребятам на фронте будет очень приятно получить подарки от земляков.

«Спасибо всем, что нас никто не забывает, про нашу армию, что все тыловики помогают, — говорит боец. — Спасибо всем, низкий вам поклон. Конечно, приятно письма читать детей — это многое для нас».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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