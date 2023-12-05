«Спасибо, что не бросаете нас»: нижнекамцы доставили 3 тонны гумпомощи в Донбасс

«Газель» с гуманитарной помощью из Нижнекамска прибыла в Донбасс. В сборе груза приняли участие жители, общественные организации и волонтеры района. Обратную связь прислали получатели посылок, в том числе бойцы с передовой.

«Спасибо 25-й школе Нижнекамска за письма, за посылки, мы в них нуждаемся, читать будем», — говорят военнослужащие.

Письма детей очень ценятся среди бойцов, они признаются, что теплые слова греют по-настоящему.

Из Нижнекамска в Донбасс привезли порядка 10 коробок с такими посланиями. Однако это только часть груза. Здесь много и материальной поддержки, например кровати для госпиталя, запчасти для техники, очень нужные колеса и много именных посылок из дома.

«Выражаю благодарность братскому татарскому народу. Я боец с позывным Тунгус. Всем благодарность за то, что не бросаете нас», — говорит военный.

Одна из двух машин направилась в 430-й полк, который недавно отличился и был представлен к награде. В этом полку служит много нижнекамских ребят.

Обе машины уехали из Нижнекамска на прошлой неделе. В обоих случаях транспорт предоставил депутат Государственной Думы Айдар Метшин. В это отправку было собрано более 3 тонн гуманитарной помощи.

«Как минимум больше, чем полгорода помогает. Все участвуют, кто чем может [помогает]», — рассказал

член «Союза добровольцев Донбасса» Олег Есипов.

Волонтер Гульнара Биктимерова добавила, что помощь Донбассу поставлена на поток. Благодаря поддержке земляков и неравнодушных людей бойцы не теряют духа, имеют связь с Родиной и близкими людьми, а также могут выполнять свою непростую работу — защищать интересы страны и наши границы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что волонтеры, поехавшие в Донбасс по зову сердца, достойны самых высоких наград. В Международный день добровольцев «Мы вместе» он сказал:

«Трудно найти слова, которые бы передали наше отношение к людям, которые бескорыстно, по зову сердца помогают тяжелобольным, хосписам, сопровождают крупнейшие спортивные соревнования, поддерживают правопорядок, заботятся о природе, вообще посвящают значительную часть своей жизни помощи другим — тем, которые нуждаются в этой помощи, и тонко чувствуют, что кто-то нуждается в поддержке. Это наши волонтеры, а их более 21 миллиона человек — это более 15% всего населения нашей огромной страны. Это целая армия, огромная армия».