«Нужно делать все, чтобы не было большой войны»: Муллин рассказал о помощи бойцам на СВО

В Нижнекамске идет подготовка к отправке гуманитарной помощи в СВО, а также в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное

Фото: телеграм-канал t.me/moynizhnekamsk

«Ребята проявляют мужество и крепко стоят на защите нашего будущего»

В Нижнекамске идет подготовка к отправке гуманитарной помощи в СВО, а также в подшефные Татарстану города Лисичанск и Рубежное. Она запланирована на 12 декабря. Инициативу проявили промышленные компании.

«Люди там (на Донбассе, – прим. Т-и) живут в достаточно сложных условиях. Нет света и воды, постоянные бомбардировки. Поэтому мы должны поддержать их по максимуму, — призвал Рамиль Муллин. — Также есть просьба поддержать наших солдат из 430-го полка, где служат наши ребята. Вчера мы видели награждение. Конечно, гордимся. Радует, что ребята проявляют мужество и крепко стоят на защите нашего будущего».

Рамиль Муллин: «Люди там (на Донбассе, – прим. Т-и) живут в достаточно сложных условиях. Нет света и воды, постоянные бомбардировки. Поэтому мы должны поддержать их по максимуму» Фото: e-nkama.ru

Он подчеркнул, что трагедия, подобная Великой Отечественной войне, в которой погибли миллионы людей, не должна повториться.

«Трагедия не повторится. Нужно делать все, чтобы не было большой войны. Поэтому мы должны благодарить наших ребят, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Они не должны переживать за свои семьи. Те ребята, которые получили ранения, тоже должны знать, что их ждут, что им окажут всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию», — поделился глава района.

За этот год в зону СВО из Нижнекамска отправлено более 50 тонн гуманитарной помощи Фото: телеграм-канал t.me/moynizhnekamsk

«Нужно искренне верить, что все наши герои вернутся домой живыми и здоровыми»

За этот год в зону СВО из Нижнекамска отправлено более 50 тонн гуманитарной помощи.

«Нижнекамские волонтеры организовали цеха по изготовлению маскировочных сетей, цеха по пошиву носилок, плащей, пятиточечников. Материалы для изготовления данных вещей закупаются за счет средств благотворителей, неравнодушных нижнекамцев и благотворительного счета Нижнекамского волонтерского центра, который действует у нас с прошлого года», — отметила вице-мэр Марина Камелина.

В этом году активисты стали изготавливать и домашние гостинцы — чак-чак, лапшу, чтобы передать частичку тепла землякам. К поддержке присоединилось духовенство города и района.

Марина Камелина: «Нижнекамские волонтеры организовали цеха по изготовлению маскировочных сетей, цеха по пошиву носилок, плащей, пятиточечников» Фото: e-nkama.ru

«Наши духовные отцы неоднократно выезжали с духовными миссиями, с гуманитарной помощью. У нас были и совместные поездки в зону СВО и в подшефные города Республике Татарстан», — рассказала Камелина.

В формировании гуманитарного груза в зону СВО и городов ЛНР, которая запланирована на декабрь, может принять участие каждый.

«Впереди Новый год и Рождество. Ребятам необходима наша поддержка, а также тем, кто уже возвращается к мирной жизни, — не забыть поздравить семьи, навестить, — напомнила вице-мэр. — Поддержка мобилизованных и членов их семей теперь уже неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Эта работа не прекращается. И, конечно, нужно искренне верить, что все наши герои вернутся домой живыми и здоровыми».

«Поддержка мобилизованных и членов их семей теперь уже неотъемлемая часть нашей с вами жизни. Эта работа не прекращается» Фото: e-nkama.ru

«Мы гордимся своими земляками»

С начала частичной мобилизации с осени 2022 года в Нижнекамском районе начал работу муниципальный оперативный штаб по поддержке участников СВО и членов их семей.

В состав штаба вошли все наши структуры исполкома, ряд территориальных органов, Советы ТОСов, депутатский корпус — поскольку необходимо было выстроить межведомственное взаимодействие в работе по семьям участников СВО. Также в данную работу были включены руководители профсоюзных комитетов промпредприятий.

С лета этого года началась работа и с социальными координаторами Государственного фонда «Защитники Отечества» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

С лета этого года началась работа и с социальными координаторами Государственного фонда «Защитники Отечества». За все время работы с 1 июля в фонд обратился 191 заявитель. А в республике за этот период времени было принято 5 тыс. человек.

В настоящий момент в зоне СВО находится около тысячи нижнекамцев. По словам Марины Камелиной, сегодня они с честью выполняют стоящие перед ними боевые задачи.

«Это подтверждают и те обращения от командиров частей, которые мы получаем в адрес нашего города. Одно из таких благодарственных писем пришло на днях из 430-го полка. И мы гордимся нашими ребятами», — отметила Марина Камелина.

На бесплатное питание школьников из семей военнослужащих в 2023 году из резервного фонда было выделено 5,1 млн рублей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На бесплатное питание школьников из резервов выделено более 5 млн рублей

«Пока мужчины защищают рубежи нашей страны, нашей задачей остается поддержка их семей, чтобы мужчины были спокойны — что дома у них все хорошо, что об их близких заботятся», — подчеркнула вице-мэр.

Большой поддержкой для участников СВО, членов их семей являются меры помощи, которые были приняты на федеральном и региональном уровнях. Камелина напомнила, что в ноябре текущего года в республике в пилотном режиме был запущен информационный ресурс «Забота о своих», где собрана и систематизирована информация обо всех действующих мерах поддержки бойцов СВО и членов из семей.

В Нижнекамском районе с 2022 года также действует комплекс муниципальных мер поддержки. На сегодняшний день 247 семьям (289 детей) предоставлена дополнительная компенсация в части родительской платы на сумму более 4,8 млн рублей с 1 октября 2022 года. Также во всех дошкольных образовательных учреждениях дети могут бесплатно посещать кружки.

С 13 февраля текущего года 47 семей воспользовались правом внеочередного устройства в образовательные учреждения Нижнекамского района.

На бесплатное питание школьников из семей военнослужащих в 2023 году из резервного фонда было выделено 5,1 млн рублей. Двухразовым бесплатным горячим питанием охвачено 575 учащихся.

Совместно с Управлением образования в период с 2022 по 2023 год выдано 1187 электронных проездных билетов для бесплатного проезда в автобусах и трамваях Нижнекамского района.

Психологическое состояние детей участников СВО отслеживают психологи общеобразовательных организаций, которые они посещают. С женами и детьми бойцов ведется работа по запросу, возникающие вопросы отрабатываются индивидуально. Для детей проводятся занятия по гармонизации эмоционального состояния.

Всероссийскую акцию «Письмо солдату» активно поддержали все школы Нижнекамска Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Добрые слова поддержки отправились туда, где сейчас напряженно, ответственно, опасно»

Школьники и студенты принимают активное участие в акции «Своих не бросаем», изготавливают окопные свечи, маскировочные сети. Также были организованы благотворительные акции и сбор гуманитарной помощи детям Лисичанска и сбор гуманитарной помощи для бойцов.

Кадеты 5-7 классов с начала сентября возобновили производство окопных свечей. В процессе участвуют и родители, и педагоги, которые приносят материал для их изготовления, — это консервные банки и парафин. Занимаются этим ребята уже больше года. На фронте их «огоньки поддержки» согрели уже не одного солдата. В этот раз на передовую отправили 5 коробок (156 свечек).

Всероссийскую акцию «Письмо солдату» активно поддержали все школы Нижнекамска. «Теплые, искренние, добрые слова поддержки отправились туда, где сейчас напряженно, ответственно, опасно. Крайне важно, чтобы все новые и новые письма оказывали поддержку солдатам в их непростом ежедневном деле, несли в себе мощные заряды добра, тепла и уважения», — отметила Камелина.

На сегодняшний день в 14 школах установлены памятные стенды в память о выпускниках, отдавших жизни за Родину на СВО.

«Следующим этапом нам необходимо с коллегами продумать, как наши учреждения спорта использовать для ребят, которые возвращаются, чтобы их завлечь» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«На сегодняшний день из Нижнекамского района демобилизованы 28 бойцов»

За все смены в 2023 году в летнюю оздоровительную кампанию в стационарных лагерях отдохнули 114 детей мобилизованных. «Отмечу, что в профильных лагерях как „Юность“ и „Чайка“ также был организован заезд из детей участников СВО, которые являются сотрудниками данных предприятий», — рассказала Марина Камелина.

В молодежных (подростковых) клубах города функционируют объединения по интересам для детей участников СВО. 29 человек занимаются на бесплатной основе в спортивных школах Нижнекамского района.

«Следующим этапом нам необходимо с коллегами продумать — как наши учреждения спорта использовать для ребят, которые возвращаются, чтобы их завлечь, в том числе и в работе с теми, кто получил инвалидность. На сегодняшний день демобилизованы 28 человек», — сообщила вице-мэр.

Большую роль в поддержке семей играет и организация досуга. Семьи бойцов могут бесплатно посещать кружки, занятия, концерты и спектакли. Так, например, Нижнекамский татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина и Театр юного зрителя предоставляют бесплатное посещение на спектакли и театрализованные постановки.

Охват военнослужащих по посещениям мероприятий составляет 427 семей. В этом месяце состоится Елка главы для детей участников спецоперации, где будет организована театральная постановка и вручены новогодние подарки. Также дети бойцов поедут на Елку Раиса РТ Рустама Минниханова в Казань.